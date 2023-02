São Carlos se despede do Coronel Jeferson Lopes Jorge

Cel. Jeferson - Crédito: Eduardo Migliato/Redes Sociais

A Polícia Militar e São Carlos estão de luto. Faleceu na noite desta sexta-feira (10), o Coronel Jeferson Lopes Jorge, 49. Guerreiro, vinha lutando contra o câncer e recentemente foi submetido a mais uma cirurgia e estava internado no Hospital da Unimed, mas infelizmente partiu na noite de hoje. Ele deixa a esposa e três filhos.

Ainda não temos informações sobre o velório e sepultamento.

QUEM FOI O CORONEL JEFERSON

O Coronel PM Jefferson Jorge Lopes nasceu em 2 de agosto de 1973 em São Carlos, filho de Jorge Simões Jorge e Rita Morato Lopes Jorge (em memória). É casado e tem três filhos.

Durante sua carreira realizou cursos de especialização, sendo eles: Técnicas de Ensino na Academia de Polícia Militar do Barro Branco; Técnicas não letais na Academia de Polícia Militar do Barro Branco,; Curso de multiplicador em manuseio da Pistola.40 na Academia de Polícia Militar do Barro Branco; Curso de Força Tática no 1º Batalhão de Choque ( ROTA ); Curso de Patrulhamento de alto risco no Batalhão de Choque – (COE); Curso de Controle de Distúrbios Civis (CDC) no Batalhão de Choque; Procedimentos Preventivos em ocorrências envolvendo explosivos no GATE - Batalhão de Choque (Grupo de Ações Táticas Especiais); Negociação de crises com reféns, o GATE – Batalhão de Choque (Grupo de Ações Táticas Especiais),; Inteligência e Análise Criminal de Segurança Pública, no Centro de Inteligência da Polícia Militar em São Paulo.

O policial é Bacharel em Direito, formado na Faculdade de Direito de São Carlos em 1999. Realizou Mestrado em Ciências Policiais de Segurança Pública e Ordem Pública, curso este que o capacitou a ser promovido ao posto de Oficial Superior na Polícia Militar. Realizou Curso de capacitação de Mediação e Solução de Conflitos na Faculdade Legale em São Paulo e com isso exerce também a função de Mediador e Conciliador no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) na cidade de São Carlos. Concluiu também curso de Negociação de crises com reféns em Córdoba, Argentina, curso de Operações Especiais em Madrid, Espanha e realizou Intercâmbio de Grupo de Estudo (IGE) promovido pelo Rotary Clube de São Carlos, nos Departamentos de Polícia do Estado do Arizona, Estados Unidos em 2012, onde teve a oportunidade de acompanhar por 30 dias todas as atividades de Polícia, embarcado nas viaturas policiais e participado de ocorrências juntamente com os policiais americanos.

Em 15 de Janeiro de 1992 ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e no dia 19 de dezembro de 1994 foi nomeado Aspirante a Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trabalhou na Capital paulista como Tenente e após 04 anos, conseguiu sua transferência no interior paulista. Trabalhou na cidade de Matão, como Tenente na função de Comandante do Policiamento Operacional.

Em 1998 foi apresentado para trabalhar em São Carlos, realizando seu sonho de trabalhar na sua cidade natal, onde desempenhou várias atividades operacionais e administrativas, tais como, Comandante de Força Patrulha, Comandante da Força Tática, Oficial Chefe da Seção de Comunicação Social, Oficial Chefe da Seção de Pessoal, Oficial Chefe da Seção de Inteligência, Oficial Chefe da Seção de Operações e Comandante da 1ª Companhia com sede na cidade de São Carlos.

Coronel Jefferson possui Medalhas e Condecorações, sendo elas: Medalha Constitucionalista; Medalha Governador Pedro de Toledo; Medalha Valor Militar – grau Bronze; Láurea de Mérito Pessoal em 5º Grau; Láurea de Mérito Pessoal em 4º Grau; Láurea de Mérito Pessoal em 3º Grau; Láurea de Mérito Pessoal em 2º Grau; Láurea de Mérito Pessoal em 1º Grau, sendo esta o Gráu máximo concedido aos Policiais Militares do Estado de São Paulo que se destacaram no cumprimento de seu dever.

Em maio de 2009 foi promovido ao posto de Capitão, porém não havendo vaga disponível no Batalhão de São Carlos, aceitou o convite de trabalhar novamente na cidade de Matão, agora como Comandante da 4ª Companhia do 13º Batalhão de Polícia Militar do Interior.

Durante o posto de Capitão ainda teve a oportunidade de desempenhar suas funções nas cidades de Franca e Araraquara, além de uma rápida passagem como Comandante de uma Companhia Operacional que faz divisa com o estado de Minas Gerais com sede na cidade de Ituverava.

Em 24 de maio de 2017 foi promovido ao posto de Major da Polícia Militar sendo designado a continuar servindo no 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior com sede em São Carlos, porém na função de Coordenador Operacional na área do 38º Batalhão com sede em São Carlos.

No dia 25 de agosto deste ano, o Tenente Coronel Jefferson foi promovido e designado a ser o Comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em São Carlos, compreendendo ainda as cidades de Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro. Em 11 de novembro de 2022, foi promovido ao posto de Coronel PM.

