São Carlos perde Paulo Henrique Pereira, o "Paulinho do Samba"

Crédito: divulgação

O samba amanheceu de luto com a notícia do falecimento de Paulo Henrique Pereira, figura querida e respeitada no meio sambista. Conhecido por levar alegria, ritmo e emoção por onde passava, Paulo Henrique marcou profundamente a vida de admiradores, amigos e da comunidade do samba.

Com talento e carisma, sua presença iluminou rodas de samba, palcos e encontros culturais, deixando lembranças que ultrapassam o tempo. Mais do que um artista, Paulo Henrique foi sinônimo de paixão pelo samba e de conexão genuína com o público.

Leia Também