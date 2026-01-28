Nova Jerusalém informa notas de falecimento

(16) 99963-6036
O Senhor: Luis Orsin Neto

Faleceu dia 27/01/26 às 23:30 horas em Araraquara com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Iraci Aparecida de Oliveira Orsin e os filhos: Luiz, Cleber, Flávia, Giselli, Josimare, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/01/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/09/1951.

 

O Senhor: Gildo Moyses

Faleceu dia 27/01/26 às 08:00 horas em Ribeirão Preto com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Sebastiana Columbaro Moyses e deixa os filhos: Maria Madalena c/c Aparecido, Carlos Alberto c/c Irene, Valéria c/c Álvaro, Vanessa c/c Anderson, Emerson c/c Lilian, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Pradópolis.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/01/26 às 11:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Pradópolis.

Data de nascimento: 22/03/1939.

 

A Senhora: Ana Maria de Jesus Pagani

Faleceu dia 25/01/26 às 10:10 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Laurindo Pagani e deixa as filhas: Margarida Ap. Pagani Massaroto, Neusa Pagani Macopi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/01/26 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/06/1932.

