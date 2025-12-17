(16) 99963-6036
Obituário

Nova Jerusalém informa notas de falecimento

17 Dez 2025 - 10h49Por Jessica Carvalho R
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 16/12/2025 em São Carlos – SP, o SR. WLADIMIR MONDONI, com 64 anos de idade.

O seu velório será realizado dia 17/12/2025 a partir das 12:00hs e seu sepultamento dia 17/12/2025 ás 16:00hs, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para ser sepultado no cemitério Jardim da Paz.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR. WLADIMIR MONDONI.

 

 

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 16/12/2025 em São Carlos – SP o SR. SANDRO DE SOUZA FREIRE com 55 anos de idade.

O seu velório será realizado dia 17/12/2025 a partir das 11:00hs e seu sepultamento dia 17/12/2025 às 15:00hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.        

 FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR. SANDRO DE SOUZA FREIRE.

