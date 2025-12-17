Nova Jerusalém informa notas de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 16/12/2025 em São Carlos – SP, o SR. WLADIMIR MONDONI, com 64 anos de idade.
O seu velório será realizado dia 17/12/2025 a partir das 12:00hs e seu sepultamento dia 17/12/2025 ás 16:00hs, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para ser sepultado no cemitério Jardim da Paz.
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 16/12/2025 em São Carlos – SP o SR. SANDRO DE SOUZA FREIRE com 55 anos de idade.
O seu velório será realizado dia 17/12/2025 a partir das 11:00hs e seu sepultamento dia 17/12/2025 às 15:00hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.
