Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento e convite de missa

O Senhor: Adão Machanoscki

Faleceu dia 09/03/26 às 10:37 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 79 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Carmen Tereza Barbosa Machanoscki e deixa os filhos: Viviane c/c Marcos, Roseli c/c Carlos, Luis Carlos c/c Jane, Paula, viúva de Mauri, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/03/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 08/05/1946.

 

O Senhor: Waldir de Carlos Caparróz

Faleceu dia 09/03/26 às 06:14 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Inez Rodrigues Caparróz e deixa os filhos: Renata de Lucia Caparróz Trebbi c/c Marcio Henrique Trebbi, Rogerio Caparróz, netos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á às 10:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/03/1954.

 

A Senhora: Nair Aparecida Matavelli

Faleceu dia 09/03/26 às 03:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 83 anos de idade.

Era solteira, filha de Carlos Matavelli e Maria da Conceição Matavelli e deixa sobrinhos e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/03/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 30/11/1942.

 

O Senhor: Antonio Reynaldo Pagani

Faleceu dia 08/03/26 às 22:30 horas em Araraquara com 78 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Antonio Reinaldo c/c Rosimeire, Adriano c/c Eliza, Ana Paula c/c Sérgio, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 09/03/26 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/07/1947.

 

O Senhor: José Aparecido de Andrade

Faleceu dia 08/03/26 às 16:38 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sandra Aparecida Pagote de Andrade e os filhos: Daniele c/c Luiz Henrique, Felipe, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/03/26 às 15:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/04/1964.

 

A Senhora: Zelina Correia Ferreira

Faleceu dia 07/03/26 às 17:35 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Luiz Donizete Ferreira e deixa as filhas: Marcia c/c João, Marcela c/c Bruno. Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 08/03/26 às 13:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 21/08/1964.

 

A Senhora: Apparecida Piva Teixeira

Faleceu dia 07/03/26 às 04:45 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Wilson Corneta, Pedro Corneta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/03/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/11/1934.

 

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

 

A família da Sra. Apparecida Piva Teixeira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/03/2026 (Sexta-feira) às 15:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

 

