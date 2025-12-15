Nova Jerusalém informa notas de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 13/12/2025 em São Carlos – SP, o SR. MANOEL PESSINI, com 88 anos de idade.
O seu velório será realizado dia 15/12/2025 a partir da 08:30hs e seu sepultamento dia 15/12/2025 ás 12:30hs, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para ser sepultado no cemitério Jardim da Paz.
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR. MANOEL PESSINI.
NOTA DE FALECIMENTO
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 13/12/2025 em São Carlos – SP o SR. EDSON ROBERTO ADÃO com 71 anos de idade.
O velório será realizado dia 15/12/2025 a partir das 10:30hs e seu sepultamento dia 15/12/2025 às 14:30hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR. EDSON ROBERTO ADÃO.