segunda, 15 de dezembro de 2025
Obituário

Nova Jerusalém informa notas de falecimento

15 Dez 2025 - 08h57
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 13/12/2025 em São Carlos – SP, o SR. MANOEL PESSINIcom 88 anos de idade.

O seu velório será realizado dia 15/12/2025 a partir da 08:30hs e seu sepultamento dia 15/12/2025 ás 12:30hs, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para ser sepultado no cemitério Jardim da Paz.

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 13/12/2025 em São Carlos – SP o SR. EDSON ROBERTO ADÃO com 71 anos de idade.

O velório será realizado dia 15/12/2025 a partir das 10:30hs e seu sepultamento dia 15/12/2025 às 14:30hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo. 

