Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

15 Abr 2026 - 08h10Por Jessica Carvalho R.
A Senhora: Francisca Margarida Lopes Fernandes

Faleceu dia 14/04/26 em São Paulo com 83 anos de idade.

Era viúva do Sr. Sebastião Fernandes Filho e deixa os filhos: Cláudia Aparecida Fernandes dos Santos c/c Manoel, Claudinei Fernandes c/c Iara, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 15/04/26 às 09:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 06/09/1942.

 

O Senhor: Euclides Soad

Faleceu dia 14/04/26 às 10:30 horas em Ibaté com 91 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ana Gaudêncio Soad e os filhos: José Roberto Soad c/c Marlene, Santo Donizetti Soad, solteiro, Tereza de Fátima Soad, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 15/04/26 às 10:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento:15/05/1934.

 

A Senhora: Maria do Carmo Moraes Gonçalves

Faleceu dia 14/04/26 às 01:34 horas em São Carlos com 55 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Evandro Luis Gonçalves e os filhos: Ana Lygia c/c Arthur, Luis Antonio c/c Karoline, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/04/26 às 15:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/09/1970.

 

A Senhora: Roseli Doniseti Barbosa

Faleceu dia 13/04/26 às 14:44 horas em São Carlos com 60 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Valdir de Souza e as filhas: Carla Cristina Barbosa de Oliveira c/c Luan, Camila Roberta de Souza, Vitória Ciro de Souza, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/04/2026 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/02/1966.

