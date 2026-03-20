(16) 99963-6036
sexta, 20 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

20 Mar 2026 - 09h05Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Nova FunerÃ¡ria - Nova FunerÃ¡ria -

A Senhora: Maria das Dores Perez Alberto

Faleceu dia 20/03/26 às 23:00 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Hildebrand Alberto e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté - SP.

O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o  sepultamento dar-se-á no dia 20/03/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté   para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 11/11/1936.

 

O Senhor: Douglas Salles Staine

Faleceu dia 18/03/26 às 15:00 em Americana com 34 anos de idade.

Era solteiro, deixa os pais: Milton Aparecido Staine e Eliana Cristina Salles, Irmãos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O velório será realizado a partir das  08:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 20/03/26 às 11:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/07/1991.

Leia TambÃ©m

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
ObituÃ¡rio06h55 - 20 Mar 2026

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Nova FunerÃ¡ria informa o falecimento de Douglas Salles Staine, aos 34 anos
ObituÃ¡rio16h43 - 19 Mar 2026

Nova FunerÃ¡ria informa o falecimento de Douglas Salles Staine, aos 34 anos

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
ObituÃ¡rio10h41 - 19 Mar 2026

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Terezinha de Jesus informa o falecimento do bebÃª Luisa Emanuelly Ferreira Silva
ObituÃ¡rio09h57 - 19 Mar 2026

Terezinha de Jesus informa o falecimento do bebÃª Luisa Emanuelly Ferreira Silva

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
ObituÃ¡rio05h59 - 19 Mar 2026

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Ãšltimas NotÃ­cias