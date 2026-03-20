Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Nova FunerÃ¡ria -

A Senhora: Maria das Dores Perez Alberto

Faleceu dia 20/03/26 às 23:00 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Hildebrand Alberto e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Ibaté - SP.

O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 20/03/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 11/11/1936.

O Senhor: Douglas Salles Staine

Faleceu dia 18/03/26 às 15:00 em Americana com 34 anos de idade.

Era solteiro, deixa os pais: Milton Aparecido Staine e Eliana Cristina Salles, Irmãos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O velório será realizado a partir das 08:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 20/03/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/07/1991.

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