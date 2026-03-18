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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

18 Mar 2026 - 13h59Por Jessica Carvalho R
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Nova FunerÃ¡ria - Nova FunerÃ¡ria -

A Senhora: Isabel Aparecida Toniolo

Faleceu dia 18/03/26 às 07:02 horas em São Carlos com 64 anos de idade.

Era solteira e deixa a mãe Elvira Fernandes Toniolo e os irmãos: Zilda, Miguel e Vera Lucia.

O velório será realizado a partir das 13:30 horas e o  sepultamento dar-se-á no dia 18/03/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/04/1961.

 

A Senhora:  Josefa Valeria dos Santos

Faleceu dia 17/03/25 às 23:55 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Vitorino dos Santos e deixa os filhos: Luiz Viturino dos Santos, Marinalva Viturino dos Santos, Celia Viturino dos Santos, netos, bisnetos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/03/25 às 15:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Jardim da Paz.

Data de nascimento: 15/12/1931.

 

O Senhor:  Josué de Oliveira Cruz

Faleceu dia 17/03/26 às 13:00 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Doratirde Aparecida Ferreira Cruz e os filhos: Uelinton Oliveira Cruz c/c Denise, Luciana Oliveira Cruz, netos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/03/26 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/10/1941.

 
 
 
 
 
 

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