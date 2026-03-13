Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 14 de marÃ§o de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

14 Mar 2026 - 09h23 Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
A Senhora: Maria Neuza Baccilleri

Faleceu dia 13/03/26 às 08:25 horas em São Pedro com 88 anos de idade.

Deixa os filhos: Sérgio c/c Maria Aparecida e Olga, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 13/03/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 23/01/1938.

 

O Senhor: Nelvacir Aparecido Cestari

Faleceu dia 12/03/26 às 23:00 horas em Matão com 68 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Aparecida Fátima Ferreira Cestari e os filhos: Wagner, Fernando, Ludio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/03/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/07/1957.

 

O Senhor: Aristides Gaban

Faleceu dia 12/03/26 às 22:00 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Lourdes de Fátima Gianotti Gaban e os filhos: Valmir Aparecido Gaban c/c Tânia, Vanessa Conceição Gaban Marchetti c/c Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 13/03/26 às 15:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/10/1941.

 

O Jovem: Giovani Rafael Vanceto

Faleceu dia 12/03/26 às 20:30 horas em Matão com 26 anos de idade.

Era solteiro, deixa os pais: Devanir José Vanceto e Maura Marques Ribeiro Vanceto, irmãos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 13/03/26 às 16:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/10/1999.

 

O Senhor: Ronaldo Pedro Vieira

Faleceu dia 12/03/26 em São Carlos com 65 anos de idade.

Deixa a filha: Lila Angélica Romero, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/03/26 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/09/1960.

 

O Senhor: Benedito Sampaio

Faleceu dia 12/03/26 às 12:30 horas em Matão com 78 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/03/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 26/11/1947.

 

O senhor: Francisco André da Silva

Faleceu dia 12/03/26 às 10:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 87 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria José Azevedo da Silva e deixa os filhos: Francisco André Filho c/c Silvia, Maria Erivânia c/c João, Antonia Edivanda c/c Francisco, Marcelo c/c Rute, Andréia c/c Alexandre, Henrique

c/c Daiane, Francisca Edilaine c/c João, Maria Minelvina c/c Paulo, Antonio Edivan, solteiro e José Augusto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/03/26 às 08:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 03/05/1938.

Ãšltimas NotÃ­cias