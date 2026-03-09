Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Nova FunerÃ¡ria -

O Senhor: Antonio Reynaldo Pagani

Faleceu dia 08/03/26 às 22:30 horas em Araraquara com 78 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Antonio Reinaldo c/c Rosimeire, Adriano c/c Eliza, Ana Paula c/c Sérgio, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/03/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/07/1947.

O Senhor: José Aparecido de Andrade

Faleceu dia 08/03/26 às 16:38 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sandra Aparecida Pagote de Andrade e os filhos: Daniele c/c Luiz Henrique, Felipe, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/03/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/04/1964.

A Senhora: Zelina Correia Ferreira

Faleceu dia 07/03/26 às 17:35 horas em São Carlos com 61 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Luiz Donizete Ferreira e deixa as filhas: Marcia c/c João, Marcela c/c Bruno. Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 08/03/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 21/08/1964.

A Senhora: Apparecida Piva Teixeira

Faleceu dia 07/03/26 às 04:45 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Wilson Corneta, Pedro Corneta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/11/1934.

A Senhora: Etelvina Costa Cardoso

Faleceu dia 06/03/26 às 22:55 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. José da Silva Cardoso e deixa os filhos: Dilma c/c Geraldo, Maria de Fátima c/c Gildásio, Marcos c/c Lucinéia, Aparecida c/c Domingos, Narcizio c/c Eva, Luciano, solteiro e Vânia, familiares

e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/03/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 16/08/1936.

A Senhora: Jandyra Garcia Petile

Faleceu dia 06/03/26 às 21:28 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Valentim Petile e deixa os filhos: Walter Valentim Petile c/c Sueli, Waldecir Donizete Petile, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/03/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/03/1935.

O Senhor: Sebastião Francisco Beraldo

Faleceu dia 06/03/26 às 10:02 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 87 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria José Manoel Beraldo e deixa a filha: Cristina Helena c/c José Luis, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 29/04/1938.

