Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Nova FunerÃ¡ria -

A Senhora: Maria Ignez Traina Rossi

Faleceu dia 05/03/26 às 04:00 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Hélio Rossi e deixa o filho: Fernando Traina Rossi c/c Érica, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 05/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/04/1937.

A Senhora: Maria Leonice Corali Castellani

Faleceu dia 04/03/26 às 13:36 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Silio Castellani e deixa os filhos: Marcos Roberto Castellani c/c Micheli, Cidilene Aparecida Castellani de Seni c/c Flavio, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 05/03/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/09/1949.

O Senhor: Benedito Vicente

Faleceu dia 04/03/26 às 13:30 horas em Matão com 75 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Aparecida dos Santos Vicente e deixa os filhos: Leandro, Gislaine, Roberta, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 05/03/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/04/1950.

A Senhora: Adriana de Fátima Pereira Amorin

Faleceu dia 04/03/26 às 08:30 horas em Matão com 47 anos de idade.

Era solteira e deixa a mãe: Maria das Neves, irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/06/1978.

A Senhora: Emilia Alves Corsi

Faleceu dia 04/03/26 em Dourado com 69 anos de idade.

Era viúva do Sr. Mauro Corsi e deixa os filhos: José Carlos c/c Marcela, Andrei c/c Rosimeire, Perla de Fátima c/c Sérgio, Anderson c/c Vera Lúcia, Vera Lúcia c/c Abel Rodrigues, Emerson José, solteiro, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/03/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 22/05/1956.

O Senhor: Eduardo Hermogenes

Faleceu dia 03/03/26 às 18:30 horas em Araras com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Hermogenes e deixa os filhos: Sérgio c/c Tereza, Cacilda c/c Nilton, Débora c/c Sidnei, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Analândia.

O sepultamento deu-se no dia 04/03/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Analândia.

Data de nascimento: 13/10/1939.

A Senhora: Malvina Fernandes Truzzi

Faleceu dia 03/03/26 às 15:30 horas em Matão com 81 anos de idade.

Era viúva do Sr. Plinio Truzzi e deixa os filhos: Clodoaldo, Clóvis, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/03/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 15/02/1945.

O Senhor: Dirceu Pereira Dias

Faleceu dia 03/03/26 às 10:30 horas em Matão com 75 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Omara de Fátima Rodrigues Dias e os filhos: Rogério, Gustavo, Fernando, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/03/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 07/04/1947.

Leia TambÃ©m