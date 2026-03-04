Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

O Senhor: Eduardo Hermogenes
Faleceu dia 03/03/26 às 18:30 horas em Araras com 86 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Hermogenes e deixa os filhos: Sérgio c/c Tereza, Cacilda c/c Nilton, Débora c/c Sidnei, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Analândia.
O sepultamento dar-se-á no dia 04/03/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Analândia.
Data de nascimento: 13/10/1939.
O Senhor: Dirceu Pereira Dias
Faleceu dia 03/03/26 às 10:30 horas em Matão com 75 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Omara de Fátima Rodrigues Dias e os filhos: Rogério, Gustavo, Fernando, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 04/03/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 07/04/1947.
A Senhora: Marilda Leandro dos Santos Batista
Faleceu dia 03/03/26 às 00:00 horas em Araraquara com 64 anos de idade.
Deixa a filha: Mariana Leandro dos Santos Batista c/c Leandro de Paula, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para São Carlos.
O sepultamento deu-se no dia 03/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 07/03/1961.
A Senhora: Cleusa Garcia
Faleceu dia 02/03/26 às 05:16 horas em São Carlos com 78 anos de idade.
Era solteira e deixa a irmã Fátima Garcia, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 02/03/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 08/03/1947.