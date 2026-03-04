Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

(16) 99963-6036
O Senhor: Eduardo Hermogenes

Faleceu dia 03/03/26 às 18:30 horas em Araras com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Hermogenes e deixa os filhos: Sérgio c/c Tereza, Cacilda c/c Nilton, Débora c/c Sidnei, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Analândia.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/03/26 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Analândia.

Data de nascimento: 13/10/1939.

 

O Senhor: Dirceu Pereira Dias

Faleceu dia 03/03/26 às 10:30 horas em Matão com 75 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Omara de Fátima Rodrigues Dias e os filhos: Rogério, Gustavo, Fernando, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 04/03/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 07/04/1947.

 

A Senhora: Marilda Leandro dos Santos Batista

Faleceu dia 03/03/26 às 00:00 horas em Araraquara com 64 anos de idade.

Deixa a filha: Mariana Leandro dos Santos Batista c/c Leandro de Paula, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 03/03/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/03/1961.

 

A Senhora: Cleusa Garcia

Faleceu dia 02/03/26 às 05:16 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Era solteira e deixa a irmã Fátima Garcia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/03/26 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/03/1947.

 

