Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

A Senhora: Cleusa Garcia

Faleceu dia 02/03/26 às 05:16 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Era solteira e deixa a irmã Fátima Garcia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/03/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/03/1947.

O Senhor: Renato Sartori

Faleceu dia 01/03/26 às 13:28 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lourdes Aparecida G. Sartori e deixa os filhos: Rita de Cássia Sartori de Oliveira c/c Paulo, José Renato Sartori c/c Maria, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/10/1933.

A Senhora: Cleuza Maria Cassemiro

Faleceu dia 01/03/26 às 11:40 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 67 anos de idade.

Era viúva do Sr. João e deixa os filhos: Tânia c/c Luiz, Vânia c/c Marcos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/03/26 às 08:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 17/11/1958.

O Senhor: Benedito Adão Garcia

Faleceu dia 28/02/26 às 15:07 horas em Dourado com 72 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Alaíde Jusqui Garcia e deixa os filhos: Regina Aparecida Garcia, Rodrigo Alexandre Garcia, Evandro Jose Garcia, Tatiana Cristina Garcia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/03/26 às 12:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 02/10/1953.