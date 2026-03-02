Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento

Nova FunerÃ¡ria -

A Senhora: Cleusa Garcia

Faleceu dia 02/03/26 às 05:16 horas em São Carlos com 78 anos de idade.

Era solteira e deixa a irmã Fatima Garcia, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 02/03/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/03/1947.

O Senhor: Renato Sartori

Faleceu dia 01/03/26 às 13:28 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lourdes Aparecida G. Sartori e deixa os filhos: Rita de Cassia Sartori de oliveira c/c Paulo, Jose Renato Sartori c/c Maria, familiares e amigos.

O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 02/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/10/1933.

