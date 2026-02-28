Nova Funerária -

A Senhora: Vicentina Soares

Faleceu dia 27/02/26 às 21:25 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Rincão - SP.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Rincão.

Data de nascimento: 28/10/1933

A Senhora: Dirce do Carmo Malaquias

Faleceu dia 27/02/26 às 21:05 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Era viúva do Sr. Lucio Lysias da Silva e deixa a filha: Juliana, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/02/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/11/1953

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família da Sra. Marilda Blanco Costa

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 01/03/2026 (Domingo) às 17:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia Também