sábado, 28 de fevereiro de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Vicentina Soares

Faleceu dia 27/02/26 às 21:25 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era solteira e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para Rincão - SP.

O sepultamento dar-se-á no dia 28/02/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Municipal de Rincão.

Data de nascimento: 28/10/1933

 

A Senhora:  Dirce do Carmo Malaquias

 Faleceu dia 27/02/26 às 21:05 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

 Era viúva do Sr. Lucio Lysias da Silva  e deixa a filha: Juliana, familiares  e amigos.

 O sepultamento dar-se-á no dia 28/02/26 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal  para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/11/1953

 

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

 

A família da Sra. Marilda Blanco Costa 

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 01/03/2026 (Domingo) às 17:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

 

