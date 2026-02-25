Nova Funerária -

A Senhora: Maria Teles de Almeida

Faleceu dia 24/02/26 às 22:00 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Daniel Lopes de Almeida e os filhos: Adelson c/c Dirce, Ademilson c/c Zulaide, Adilson, Carmen, Jorge, familiares e amigos

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 25/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/03/1946.

A Senhora: Marilda Blanco Costa

Faleceu dia 23/02/26 às 17:00 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Era viúva do Sr. Saulo Gumercindo Costa e deixa a filha: Bruna Blanco Costa, solteira, irmãos, sobrinhos e cunhados.

O sepultamento deu-se no dia 24/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/11/1957.

A Senhora: Iraci de Paula Mação

Faleceu dia 23/02/26 às 07:30 horas em Matão com 58 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Augusto Sérgio Mação e os filhos: Matheus, Lucas, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/04/1967.

A Senhora: Neuza Lourencetti da Silva

Faleceu dia 23/02/26 às 05:00 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Antonio da Silva e os filhos: José Antonio da Silva Junior c/c Léia, Sandra Mara Lourencetti da Silva c/c Jair, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/09/1941.

Leia Também