A Senhora: Marilda Blanco Costa
Faleceu dia 23/02/26 às 17:00 horas em São Carlos com 68 anos de idade.
Era viúva do Sr. Saulo Gumercindo Costa e deixa a filha: Bruna Blanco Costa, solteira, irmãos, sobrinhos e cunhados.
O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 24/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 30/11/1957.
A Senhora: Iraci de Paula Mação
Faleceu dia 23/02/26 às 07:30 horas em Matão com 58 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Augusto Sérgio Mação e os filhos: Matheus, Lucas, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 23/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 02/04/1967.
A Senhora: Neuza Lourencetti da Silva
Faleceu dia 23/02/26 às 05:00 horas em São Carlos com 84 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. José Antonio da Silva e os filhos: José Antonio da Silva Junior c/c Léia, Sandra Mara Lourencetti da Silva c/c Jair, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 23/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 02/09/1941.
A Senhora: Vanda Maria Pavani Monelli
Faleceu dia 22/02/26 às 16:45 horas em São João da Boa Vista com 76 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Adão Antonio Monelli, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 23/02/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 09/02/1950.
A Senhora: Francisca Carmen Nacbar Paschoalini
Faleceu dia 22/02/26 às 13:00 horas em Matão com 74 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Gumercindo Paschoalini e os filhos: Rosimeire, Ronaldo, Rosana, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 23/02/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 22/12/1951.