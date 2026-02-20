Nova Funerária -

O Senhor: Gilberto Lima de Moura

Faleceu dia 19/02/26 às 14:15 horas em Descalvado com 56 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Sônia de Oliveira e os filhos: Daniel Mateus c/c Maria Samara, Elaine Cristina c/c César, Elisângela Fernanda c/c Cristiano, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 20/02/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 02/05/2003.

O Senhor: Maurício Wanderley da Silva

Faleceu dia 19/02/26 às 11:50 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 80 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Odenir dos Santos da Silva e os filhos: Reginaldo c/c Simone, Alexandre c/c Renata, Rogério c/c Regiane, Samuel c/c Nádia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/02/26 às 09:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 02/11/1945.

O Senhor: Oswaldo Jesus de Melo

Faleceu dia 19/02/26 às 08:00 horas em Matão com 84 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Mercedes Miranda de Melo e deixa os filhos: Ronaldo, Amauri, Sandra, Natália, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/02/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/11/1941.

A Senhora: Sônia Aparecida Florêncio Ferreira

Faleceu dia 18/02/26 às 20:14 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Elias Ferreira e os filhos: Paula Fernanda Florêncio de Souza c/c Carlos, Douglas Avelino Florêncio c/c Gabriela, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 03/11/1962.

A Senhora: Luzia Campoi Sonchini

Faleceu dia 18/02/26 às 08:30 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Sonchini e deixa os filhos: João Sonchini Filho c/c Luiza, Osmar Sonchini c/c Tereza, netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/2026 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/12/1930.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família do Sr. Marciano Aparecido Valbueno

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/02/2026 (Sábado) às 18:30 horas na Igreja Santo Antonio de Pádua.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

