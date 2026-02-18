Nova Funerária -

O Senhor: Luiz Félix

Faleceu dia 17/02/26 às 10:52 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria de Fátima Santos e deixa as filhas: Cleuza Félix, Claudete Félix Mendes, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 18/02/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/12/1951.

O Senhor: Ronaldo corrêa Pinto

Faleceu dia 17/02/26 às 10:13 horas em Itirapina com 49 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Iolanda Gomes Corrêa Pinto e os filhos: Isabele, Ryan, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 27/10/1976.

A Senhora: Maria Odete Merck Nascimento

Faleceu dia 17/02/26 às 06:07 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Martim Santos Nascimento e deixa o filho: Carlos Roberto Santos Nascimento c/c Estela de Cassia, netos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 18/02/26 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/09/1939.

O Senhor: Jose Ubaldo Buzo

Faleceu dia 16/02/26 às 19:57 horas em Ibaté com 91 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Marilena Marcato Buzo e o filho: Clodoaldo Jose Buzo c/c Luzia, netos, bisnetos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Ibaté para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 23/05/1934.

A Senhora: Maria Creusa Pagani de Carvalho

Faleceu dia 16/02/26 às 08:00 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Era viúva do Sr. Japir de Carvalho Neto e deixa os filhos: Kelly c/c Leandro, Ellen c/c Eduardo, Jéssica c/c Márcio, Japir c/c Bruna

O sepultamento deu-se no dia 16/02/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/05/1952.

Leia Também