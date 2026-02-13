(16) 99963-6036
sexta, 13 de fevereiro de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

13 Fev 2026 - 08h49Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

O Senhor: Sivaldo Nunes de Almeida

Faleceu dia 13/02/26 às 03:09 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Laide Dias Honório de Almeida e os filhos: Luciana, Luiz Carlos, Larissa, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/02/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/02/1937.

 

O Senhor: Sebastião Moyses

Faleceu dia 12/02/26 às 17:00 horas em Matão com 88 anos de idade.

Era viúvo e deixa os filhos: Roberval, Cleusa, Valdomiro, Edgar, Ismael, Valter, Roselia, Everaldo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/02/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 25/02/1937.

 

A Senhora: Maria Aparecida Detorro

Faleceu dia 12/02/26 às 03:00 horas em Américo Brasiliense com 73 anos de idade.

Era viúva e deixa o filho: Flávio Gutierre c/c Silmara, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 12/02/26 às 17:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 31/08/1952.

 

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário10h56 - 13 Fev 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

Grupo Vida informa o falecimento de Rubens Donato
Obituário09h53 - 13 Fev 2026

Grupo Vida informa o falecimento de Rubens Donato

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário11h19 - 12 Fev 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Matriz informa o falecimento de Levi Anderson de Souza
Obituário10h35 - 12 Fev 2026

Grupo Matriz informa o falecimento de Levi Anderson de Souza

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário17h29 - 11 Fev 2026

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Últimas Notícias