quinta, 12 de fevereiro de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

12 Fev 2026 - 11h19Por Jessica CR
A Senhora: Maria Aparecida Detorro

Faleceu dia 12/02/26 às 03:00 horas em Américo Brasiliense com 73 anos de idade.

Era viúva e deixa o filho: Flávio Gutierre c/c Silmara, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/02/26 às 17:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 31/08/1952.

 

O Senhor: Sebastião Gomes

Faleceu dia 10/02/26 às 21:55 horas em Dourado com 83 anos de idade.

Deixa viúva Sra. Aparecida Cazares Gomes e os filhos: Marcos c/c Lidia ne, Márcio c/c Paula, Aparecida c/c José, Maria de Lourdes viúva de Laércio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 11/02/26 às 11:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 31/10/1942.

