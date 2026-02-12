A Senhora: Maria Aparecida Detorro
Faleceu dia 12/02/26 às 03:00 horas em Américo Brasiliense com 73 anos de idade.
Era viúva e deixa o filho: Flávio Gutierre c/c Silmara, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dourado.
O sepultamento dar-se-á no dia 12/02/26 às 17:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 31/08/1952.
O Senhor: Sebastião Gomes
Faleceu dia 10/02/26 às 21:55 horas em Dourado com 83 anos de idade.
Deixa viúva Sra. Aparecida Cazares Gomes e os filhos: Marcos c/c Lidia ne, Márcio c/c Paula, Aparecida c/c José, Maria de Lourdes viúva de Laércio, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 11/02/26 às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 31/10/1942.