A Senhora: Rosa Marchi Cardoso

Faleceu dia 08/02/26 às 13:26 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Alceu Walter Cardoso e deixa os filhos: Vera Lúcia c/c José Jorge, Vânia Cardoso c/c Richardi, Márcia Elvira c/c Silvio, Alceu Walter Junior c/c Márcia Campos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 09/02/26 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1937.

A Senhora: Madalena Prates Gomes.

Faleceu dia 07/02/26 às 11:30 horas em Matão com 75 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Gomes e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/04/1950.

A Senhora: Aparecida Masselani Siqueira

Faleceu dia 07/02/26 às 09:30 horas em Matão com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luiz Siqueira e deixa os filhos: Wilma, Maria Elizabete, Gilberto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 13/09/1928.

A senhora: Eda Apparecida Morttari de Toledo

Faleceu dia 06/02/26 às 23:30 horas em Matão com 96 anos de idade.

Era viúva do Sr. Felício Bueno de Toledo e deixa os filhos: Pedro, Sidnei, Sônia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/02/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/07/1929.

A Senhora: Maria Aparecida Goulart de Almeida

Faleceu dia 05/02/26 às 20:30 horas em São José do Rio Preto com 75 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Valter Franco de Almeida, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 06/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 24/05/1950.