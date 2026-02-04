Nova Funerária -

A Senhora: Irzirdinha Aparecida Bonani Nishihara

Faleceu dia 03/02/26 às 21:57 horas em Araraquara com 69 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Valdemar Nishihara e a filha: Gabriela Bonani Nishihara c/c Luciano, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/08/1957.

O Senhor: José Silvério da Silva Filho

Faleceu dia 03/02/26 às 16:39 horas em São Carlos com 72 anos de idade.

Deixa os filhos: Fábio Silvério da Silva c/c Viviane, Laudelino Silvério da Silva c/c Lucilene, Lucinéia da Silva Silvério c/c Flávio, Luciana Silvério da Silva Pissolato c/c Márcio Rodrigo, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/08/1953.

O Senhor: Antonio Luiz Dutra

Faleceu dia 02/02/26 às 06:43 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Ana Maria de L. Dutra e os filhos: Luciano Marcelo Dutra c/c Ednéia, Célio Roberto Dutra c/c Eteovina, Maximino Luiz Dutra c/c Juliana, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 03/02/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 07/07/1952.

O Senhor: Carlos Alberto Truglia

Faleceu dia 02/02/26 às 03:50 horas em Jaú com 62 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Magali Lúcido Truglia e os filhos: Rodrigo c/c Fabiane, Rafaela c/c Rodrigo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 02/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/11/1963.

A Senhora: Florinda Rosa da Silva

Faleceu dia 01/02/26 às 19;00 horas em Matão com 85 anos de idade.

Era solteira e deixa as filhas: Marilene, Marisa, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/02/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 04/07/1940.

Leia Também