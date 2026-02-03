O Senhor: Antonio Luiz Dutra
Faleceu dia 02/02/26 às 06:43 horas em São Carlos com 73 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Ana Maria de L. Dutra e os filhos: Luciano Marcelo Dutra c/c Ednéia, Célio Roberto Dutra c/c Eteovina, Maximino Luiz Dutra c/c Juliana, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dourado.
O sepultamento dar-se-á no dia 03/02/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 07/07/1952.
O Senhor: Carlos Alberto Truglia
Faleceu dia 02/02/26 às 03:50 horas em Jaú com 62 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Magali Lúcido Truglia e os filhos: Rodrigo c/c Fabiane, Rafaela c/c Rodrigo, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para São Carlos.
O sepultamento deu-se no dia 02/02/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 16/11/1963.
O Senhor: José Carlos do Nascimento
Faleceu dia 31/01/26 às 21:15 horas em São Carlos com 54 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Beatriz dos Santos Belemel e deixa a filha: Maria de Lourdes do Nascimento, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 01/02/26 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 19/05/1971.
O Senhor: José Benedito Bittencourt
Faleceu dia 30/01/26 às 20:15 horas em São Carlos com 80 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Noride Rita Bianchi Bittencourt e os filhos: Jorge Albano Bianchi Bittencourt c/c Simone, Leonardo Salvador Bianchi Bittencourt c/c Beatriz, Humberto Luis Bianchi Bittencourt c/c Juliana, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 31/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 03/03/1945.