(16) 99963-6036
terça, 03 de fevereiro de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

03 Fev 2026 - 08h56Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

O Senhor: Antonio Luiz Dutra

Faleceu dia 02/02/26 às 06:43 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Ana Maria de L. Dutra e os filhos: Luciano Marcelo Dutra c/c Ednéia, Célio Roberto Dutra c/c Eteovina, Maximino Luiz Dutra c/c Juliana, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/02/26 às 08:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 07/07/1952.

 

O Senhor: Carlos Alberto Truglia

Faleceu dia 02/02/26 às 03:50 horas em Jaú com 62 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Magali Lúcido Truglia e os filhos: Rodrigo c/c Fabiane, Rafaela c/c Rodrigo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 02/02/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/11/1963.

 

O Senhor: José Carlos do Nascimento

Faleceu dia 31/01/26 às 21:15 horas em São Carlos com 54 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Beatriz dos Santos Belemel e deixa a filha: Maria de Lourdes do Nascimento, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/02/26 às 14:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/05/1971.

 

O Senhor: José Benedito Bittencourt

Faleceu dia 30/01/26 às 20:15 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Noride Rita Bianchi Bittencourt e os filhos: Jorge Albano Bianchi Bittencourt c/c Simone, Leonardo Salvador Bianchi Bittencourt c/c Beatriz, Humberto Luis Bianchi Bittencourt c/c Juliana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 31/01/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/03/1945.

Leia Também

Funerária Fernandes informa convite de missa
Obituário16h30 - 02 Fev 2026

Funerária Fernandes informa convite de missa

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário10h30 - 02 Fev 2026

Nova Funerária informa nota de falecimento

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário10h28 - 02 Fev 2026

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h34 - 02 Fev 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário08h27 - 01 Fev 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Últimas Notícias