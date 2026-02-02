Nova Funerária -

O Senhor: Jose Carlos do Nascimento

Faleceu dia 31/01/26 às 21:15 horas em São Carlos com 54 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Beatriz dos Santos Belemel e deixa a filha: Maria de Lourdes do Nascimento, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/02/26 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/05/1971.

A Senhora: Neide D'Avilla Fiore

Faleceu dia 30/01/26 às 22:20 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 69 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Benedito Aparecido Fiore e as filhas: Adriana c/c Genésio, Simone c/c Adriano, Juliana, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 19/08/1956.

O Senhor: José Benedito Bittencourt

Faleceu dia 30/01/26 às 20:15 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Noride Rita Bianchi Bittencourt e os filhos: Jorge Albano Bianchi Bittencourt c/c Simone, Leonardo Salvador Bianchi Bittencourt c/c Beatriz, Humberto Luis Bianchi Bittencourt c/c Juliana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 31/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/03/1945.

A Senhora: Cleidi Maria Octaviano Dorici

Faleceu dia 30/01/26 às 19:20 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luiz Dorici e deixa os filhos: José Luiz Dorici c/c Lidia, Carlos Eduardo Dorici c/c Ana Maria.

O sepultamento deu-se no dia 31/01/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/05/1936.

O Senhor: Rafael de Nuzzi Dias

Faleceu dia 30/01/26 às 13:35 horas em Araraquara com 41 anos de idade.

Era Solteiro e deixa os pais: Gilberto Carlos Dias e Cleusa de Nuzzi Dias, a Irmã Fernanda de Nuzzi Dias, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 31/01/26 às 14:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/03/1984.

A Senhora: Adélia do Nascimento Bordoni

Faleceu dia 30/01/26 às 04:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Milton Bordoni e deixa os filhos: José Milton c/c Edinilsa, Marta viúva de Everaldo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/01/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 09/01/1952.

