Nova Funerária -

A Senhora: Adélia do Nascimento Bordoni

Faleceu dia 30/01/26 às 04:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Milton Bordoni e deixa os filhos: José Milton c/c Edinilsa, Marta viúva de Everaldo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/01/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 09/01/1952.

A Senhora: Joana Gaban Zambon

Faleceu dia 29/01/26 às 20:00 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Deixa os filhos: Elizabeth Zambon c/c Fernando, Sebastião Donizeti Zambon c/c Maria, Gilberto Zambon c/c Maria, Carlos Sidnei Zambon, Ivete Terezinha Zambon, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 30/01/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/07/1939.

O Senhor: Abel Formenton

Faleceu dia 29/01/26 às 10:30 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Eliane Piloto Formenton e os filhos: Elaine c/c César, Aline c/c Silvio, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/01/26 às 11:00 horas, saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/10/1962.

