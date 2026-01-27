Nova Funerária -

A Senhora: Maria Aparecida Zanquettim

Faleceu dia 25/01/26 às 18:40 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 74 anos de idade.

Era solteira, filha de Angelo Domingos Zanquettim e Euflausina Borotto e deixa irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/01/26 às 09:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 17/05/1951.

A Senhora: Ana Maria de Jesus Pagani

Faleceu dia 25/01/26 às 10:10 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Laurindo Pagani e deixa as filhas: Margarida Ap. Pagani Massaroto, Neusa Pagani Macopi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/01/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/06/1932.

A Senhora: Valdete Rosa Lazaro Madiolo

Faleceu dia 24/01/26 às 19:17 horas em Seabra-Bahia com 73 anos de idade.

Era viúva do Sr. Geraldo Madiolo e deixa sobrinhos e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 26/01/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/04/1952.

