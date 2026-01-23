Nova Funerária -

A Senhora: Anésia Rodrigues Gonçalves

Faleceu dia 23/01/26 às 06:55 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Fermino Gonçalves e deixa os filhos: Arnaldo Gonçalves c/c Helena, Lidia Gonçalves Biazin c/c Ezer, Ondina Gonçalves Dias c/c Joaquim, Paulo Gonçalves c/c Fátima, Valdir Gonçalves c/c Moira, João Gonçalves, Walter Gonçalves, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 23/01/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/10/1928.

O Senhor: Antonio Carlos Zeferino de Sousa

Faleceu dia 22/01/26 às 05:40 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa os filhos: Marco Fábio de Sousa c/c Ivanira, Demerval do Carmo

Zeferino de Souza, Leonice Zeferino de Sousa, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/01/26 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/12/1954.

A Senhora: Maria Nazaré de Oliveira Silva

Faleceu dia 21/01/26 às 18:45 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Era viúva do Sr. Amaro Benedito Silva e deixa os filhos: Jasiel c/c Geiseane, Josué, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 22/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 22/09/1952.

Leia Também