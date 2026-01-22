Nova Funerária -

A Senhora: Maria Nazaré de Oliveira Silva

Faleceu dia 21/01/26 às 18:45 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Era viúva do Sr. Amaro Benedito Silva e deixa os filhos: Jasiel c/c Geiseane, Josué, solteiro, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 22/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 22/09/1952.

A Senhora: Tereza Maciel da Cruz Silva

Faleceu dia 21/01/26 às 03:00 horas em Ibaté com 75 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Euclides da Silva e os filhos: Clodoaldo da Silva c/c Rosiane, Marcio da Silva c/c Cássia, Luiz Fernando da Silva c/c Josiani, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 06/09/1950.

A Senhora: Maria de Lourdes da Silva Oliveira

Faleceu dia 20/01/26 às 16:50 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Benedito Silvestre de Oliveira e deixa os filhos: Luis Alberto Silvestre de Oliveira c/c Ana Maria Brassi, Ana Maria Silvestre de Oliveira, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 21/01/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário) para o Cemitério

Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 17/01/1935.

O Senhor: Umberto Carlos Biajoti

Faleceu dia 20/01/26 às 18:00 horas em Araraquara com 60 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Célia da Conceição Verillio e os filhos: Angela, Pedro, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 21/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/09/1965.

O Senhor: Manoel de Oliveira Silva

Faleceu dia 20/01/26 às 09:15 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Ester Rosa, filhos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 21/01/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/12/1946.

