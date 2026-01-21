(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa nota de falecimento

21 Jan 2026 - 11h55Por Da redação
A Senhora: Maria de Lourdes da Silva Oliveira
Faleceu dia 20/01/26 às 16:50 horas em São Carlos com 91 anos de idade.
Era viúva do Sr. Benedito Silvestre de Oliveira e deixa os filhos: Luis Alberto Silvestre de Oliveira c/c Ana Maria Brassi, Ana Maria Silvestre de Oliveira, solteira, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 21/01/26 às 15:30 horas saindo o  féretro do(a) Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 17/01/1935.

