O Senhor: Manoel de Oliveira Silva

Faleceu dia 20/01/26 às 09:15 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Ester Rosa, filhos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 21/01/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/12/1946.

A Senhora: Maria Helena Zanatta Andreazzi

Faleceu dia 20/01/26 às 07:35 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Carlos Fiorini Andreazzi e deixa a filha: Patrícia Andreazzi, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/01/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 13/01/1941.

O Senhor: Izaias Paixão de Almeida

Faleceu dia 20/01/26 às 05:00 horas em Matão com 47 anos de idade.

Era solteiro e deixa irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/02/1978.

O Senhor: Carlos Amaurilio Redondo

Faleceu dia 19/01/26 às 07:36 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Era solteiro, filho de Antonio Redondo e Ondina Bravo Redondo e deixa irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 20/01/26 às 10:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/10/1957.

