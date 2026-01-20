(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

20 Jan 2026
O Senhor: Izaias Paixão de Almeida

Faleceu dia 20/01/26 às 05:00 horas em Matão com 47 anos de idade.

Era solteiro e deixa irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/01/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 29/02/1978.

 

O Senhor: Carlos Amaurilio Redondo

Faleceu dia 19/01/26 às 07:36 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Era solteiro, filho de Antonio Redondo e Ondina Bravo Redondo e deixa irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 20/01/26 às 10:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/10/1957.

 

O Senhor: Olevir Bento de Araújo

Faleceu dia 18/01/26 às 23:15 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 97 anos de idade.

Era solteiro e deixa sobrinhos e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/01/26 às 13:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 16/06/1928.

