Nova Funerária -

O Senhor: Olevir Bento de Araújo

Faleceu dia 18/01/26 às 23:15 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 97 anos de idade.

Era solteiro e deixa sobrinhos e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 19/01/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 16/06/1928.

A Senhora: Iracema do Carmo Adriani

Faleceu dia 14/01/26 às 22:30 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Pedro dos Santos e deixa os filhos: Rosimeire Aparecida c/c Sérgio, Márcia Cristina c/c Luciano, Regina Célia, Eduardo Lourenço, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 15/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/07/1936.

A Senhora: Ana Maria Pereira das Neves Souza

Faleceu dia 14/01/26 às 08:00 horas em Matão com 73 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Gabriel de Souza Filho e deixa os filhos: Márcia, Leda, Paulo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 02/10/1952.

Leia Também