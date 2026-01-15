Nova Funerária -

A Senhora: Iracema do Carmo Adriani

Faleceu dia 14/01/26 às 22:30 horas em São Carlos com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Pedro dos Santos e deixa os filhos: Rosimeire Aparecida c/c Sérgio, Márcia Cristina c/c Luciano, Regina Célia, Eduardo Lourenço, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 15/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/07/1936.

O Senhor: Paulo Roberto Justo

Faleceu dia 14/01/26 às 08:00 horas em Matão com 65 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Joaquina de Souza Justo e deixa o filho: Paulo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/01/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 31/07/1960.

O Senhor: Manoel Soares de Brito

Faleceu dia 13/01/26 às 05:00 horas em Matão com 64 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sebastiana N. da silva Brito e as filhas: Mirian, Denise, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/01/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/09/1961.

O Senhor: José Edson Pereira da Silva

Faleceu dia 13/01/26 às 03:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 64 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Estela Somera da Silva e a filha: Larissa c/c Mateus, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 13/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 08/04/1961..

