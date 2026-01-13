O Senhor: Manoel Soares de Brito
Faleceu dia 13/01/26 às 05:00 horas em Matão com 64 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Sebastiana N. da silva Brito e as filhas: Mirian, Denise, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 13/01/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 30/09/1961.
A Senhora: Eloina Fernandes da Silva
Faleceu dia 12/01/26 às 23:00 horas em Matão com 80 anos de idade.
Era viúva e deixa os filhos: José, Geraldo, Wilson, Roseli, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Ernestina.
O sepultamento dar-se-á no dia 13/01/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Ernestina.
Data de nascimento: 09/08/1939.
O Senhor: Paulo Sérgio Pedro Antonio
Faleceu dia 12/01/26 às 17:30 horas em Matão com 59 anos de idade.
Era solteiro e deixa familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 13/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 09/02/1966.
O Senhor: Aderson da Silva
Faleceu dia 11/01/26 às 12:40 horas em São Carlos com 68 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Alaíde da Silva, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 12/01/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 30/06/1957.