O Senhor: Manoel Soares de Brito

Faleceu dia 13/01/26 às 05:00 horas em Matão com 64 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Sebastiana N. da silva Brito e as filhas: Mirian, Denise, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/01/26 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 30/09/1961.

 

A Senhora: Eloina Fernandes da Silva

Faleceu dia 12/01/26 às 23:00 horas em Matão com 80 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: José, Geraldo, Wilson, Roseli, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Ernestina.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/01/26 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Ernestina.

Data de nascimento: 09/08/1939.

 

O Senhor: Paulo Sérgio Pedro Antonio

Faleceu dia 12/01/26 às 17:30 horas em Matão com 59 anos de idade.

Era solteiro e deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/01/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/02/1966.

 

O Senhor: Aderson da Silva

Faleceu dia 11/01/26 às 12:40 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Alaíde da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/01/26 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/06/1957.

