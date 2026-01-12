Nova Funerária -

O Senhor: Aderson da Silva

Faleceu dia 11/01/26 às 12:40 horas em São Carlos com 68 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Alaíde da Silva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 12/01/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 30/06/1957.

A Senhora: Marlene Apparecida Beretta Buzzini

Faleceu dia 09/01/26 às 11:00 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Carlos Buzzini e deixa os filhos: Carlos Buzzini Junior c/c Angélica Reis Hannas, Andréa Paula Buzzini, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 17:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/02/1938.

A Senhora: Wanda Lúcia Ribeiro

Faleceu dia 09/01/26 às 09:31 horas em Espírito Santo do Pinhal com 68 anos de idade.

Deixa os filhos: Rodrigo c/c Simone, Ricardo, Adriana, Jean, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 10/01/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 24/11/1957

O Senhor: Ramão Aparecido Ascurra

Faleceu dia 09/01/26 às 08:00 horas em Matão com 51 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Fernandes, o filho: Eduardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 26/03/1974.

