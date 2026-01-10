A Senhora: Marlene Apparecida Beretta Buzzini
Faleceu dia 09/01/26 às 11:00 horas em São Carlos com 87 anos de idade.
Era viúva do Sr. Carlos Buzzini e deixa os filhos: Carlos Buzzini Junior c/c Angélica Reis Hannas, Andréa Paula Buzzini, solteira, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 17:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 28/02/1938.
O Senhor: Ramão Aparecido Ascurra
Faleceu dia 09/01/26 às 08:00 horas em Matão com 51 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Fernandes, o filho: Eduardo, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 26/03/1974.
A Senhora: Maria da Cruz Pereira da Silva
Faleceu dia 08/01/26 às 22:00 horas em Santos com 69 anos de idade.
Deixa os filhos: Marcos, Márcio, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Matão.
O sepultamento dar-se-á no dia 10/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 11/01/1956.
A Senhora: Tereza Francisca de Carvalho
Faleceu dia 08/01/26 às 16:00 horas em Matão com 90 anos de idade.
Era viúva do Sr. João Nilo de Carvalho e deixa os filhos: Hamilton, João, Adilson, Noel, Noemi, Maria, Glória, Orlando, Felipe, Vanderlei, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 22/01/1935.
O Senhor: Ricardo Teixeira
Faleceu dia 08/01/26 às 14:42 horas em São Carlos com 94 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Joana Alexandre Zeoli Teixeira e os filhos: Janete Ap. Teixeira c/c Antonio, Esmael Teixeira c/c Maria, Lúcio Carlos Teixeira c/c Maria Aparecida, Celi de Fátima Teixeira c/c Airton Picinin,
Valdemir Teixeira c/c Ivone, Mirian Teixeira, viúva, Leôncio Marino Teixeira, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Ibaté.
O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 28/10/1931.
A Senhora: Regina Célia Borsari
Faleceu dia 08/01/26 às 10:30 horas em Matão com 60 anos de idade.
Deixa as filhas: Cristina, Daiane, Geovana, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 20/06/1965.