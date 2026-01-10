(16) 99963-6036
sábado, 10 de janeiro de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

10 Jan 2026 - 08h20Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Marlene Apparecida Beretta Buzzini

Faleceu dia 09/01/26 às 11:00 horas em São Carlos com 87 anos de idade.

Era viúva do Sr. Carlos Buzzini e deixa os filhos: Carlos Buzzini Junior c/c Angélica Reis Hannas, Andréa Paula Buzzini, solteira, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 17:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/02/1938.

 

O Senhor: Ramão Aparecido Ascurra

Faleceu dia 09/01/26 às 08:00 horas em Matão com 51 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Aparecida Fernandes, o filho: Eduardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 26/03/1974.

 

A Senhora: Maria da Cruz Pereira da Silva

Faleceu dia 08/01/26 às 22:00 horas em Santos com 69 anos de idade.

Deixa os filhos: Marcos, Márcio, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento dar-se-á no dia 10/01/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/01/1956.

 

A Senhora: Tereza Francisca de Carvalho

Faleceu dia 08/01/26 às 16:00 horas em Matão com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Nilo de Carvalho e deixa os filhos: Hamilton, João, Adilson, Noel, Noemi, Maria, Glória, Orlando, Felipe, Vanderlei, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/01/1935.

 

O Senhor: Ricardo Teixeira

Faleceu dia 08/01/26 às 14:42 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Joana Alexandre Zeoli Teixeira e os filhos: Janete Ap. Teixeira c/c Antonio, Esmael Teixeira c/c Maria, Lúcio Carlos Teixeira c/c Maria Aparecida, Celi de Fátima Teixeira c/c Airton Picinin,

Valdemir Teixeira c/c Ivone, Mirian Teixeira, viúva, Leôncio Marino Teixeira, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 28/10/1931.

 

A Senhora: Regina Célia Borsari

Faleceu dia 08/01/26 às 10:30 horas em Matão com 60 anos de idade.

Deixa as filhas: Cristina, Daiane, Geovana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/01/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 20/06/1965.

Leia Também

Nova Jerusalém informa nota de falecimento
Obituário08h45 - 10 Jan 2026

Nova Jerusalém informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário08h10 - 10 Jan 2026

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário18h03 - 09 Jan 2026

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário09h51 - 09 Jan 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h04 - 09 Jan 2026

Nova Funerária informa notas de falecimento

Últimas Notícias