A Senhora: Tereza Francisca de Carvalho
Faleceu dia 08/01/26 às 16:00 horas em Matão com 90 anos de idade.
Era viúva do Sr. João Nilo de Carvalho e deixa os filhos: Hamilton, João, Adilson, Noel, Noemi, Maria, glória, Orlando, Felipe, Vanderlei, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 09/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 22/01/1935.
O Senhor: Ricardo Teixeira
Faleceu dia 08/01/26 às 14:42 horas em São Carlos com 94 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Joana Alexandre Zeoli Teixeira e os filhos: Janete Ap. Teixeira c/c Antonio, Esmael Teixeira c/c Maria, Lúcio Carlos Teixeira c/c Maria Aparecida, Celi de Fátima Teixeira c/c Airton Picinin,
Valdemir Teixeira c/c Ivone, Mirian Teixeira, viúva, Leôncio Marino Teixeira, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Ibaté.
O sepultamento dar-se-á no dia 09/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.
Data de nascimento: 28/10/1931.
A Senhora: Regina Célia Borsari
Faleceu dia 08/01/26 às 10:30 horas em Matão com 60 anos de idade.
Deixa as filhas: Cristina, Daiane, Geovana, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 09/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 20/06/1965.
O Senhor: Paulo César Ferreira
Faleceu dia 07/01/26 às 16:24 horas em Jaguariúna com 50 anos de idade.
Era filho de Frauzino Ferreira e Lázara Aparecida Ferreira e deixa os filhos: Paulo César Ferreira Junior, Yasmin, solteiros, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 08/01/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 21/03/1975.
A Senhora: Conceição Apparecida Prado Rodriguez
Faleceu dia 07/01/26 às 16:14 horas em São Carlos com 88 anos de idade.
Era Viúva do Sr. Benedicto Francisco Rodriguez e deixa os filhos: Claudio Roberto Rodriguez c/c Mirian, Ivani Ap. Prado R. Luciano c/c Edgar, Valentina Prado R. Martins, Valdir Catarino Rodriguez c/c Maria Aparecida, Maria de Lourdes R. Brito c/c José, Maria José R. Botácio c/c Pedro, Gonçalo Nivaldo Rodriguez c/c Neuza, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 08/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 02/09/1937.