A Senhora: Conceição Apparecida Prado Rodriguez

Faleceu dia 07/01/26 às 16:14 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era Viúva do Sr. Benedicto Francisco Rodriguez e deixa os filhos: Claudio Roberto Rodriguez c/c Mirian, Ivani Ap. Prado R. Luciano c/c Edgar, Valentina Prado R. Martins, Valdir Catarino Rodriguez c/c Maria Aparecida, Maria de Lourdes R. Brito c/c José, Maria José R. Botácio c/c Pedro, Gonçalo Nivaldo Rodriguez c/c Neuza, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 08/01/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/09/1937.

 

O Senhor: José Bazzo

Faleceu dia 05/01/26 às 22:35 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 77 anos de idade.

Deixa a filha: Giovana, neta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/01/26 às 13:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 19/19/1948.

 

O Senhor: Antonio Rocci

Faleceu dia 05/01/26 às 15:45 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Iracema Melle Rocci e deixa o filho: José Roberto Rossi c/c Nair, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 06/01/26 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 06/06/1928.

