Nova Funerária -

O Senhor: José Bazzo

Faleceu dia 05/01/26 às 22:35 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 77 anos de idade.

Deixa a filha: Giovana, neta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/01/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 19/19/1948.

O Senhor: Antonio Rocci

Faleceu dia 05/01/26 às 15:45 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Iracema Melle Rocci e deixa o filho: José Roberto Rossi c/c Nair, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 06/01/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 06/06/1928.

A Senhora: Maria Aparecida da Silva

Faleceu dia 05/01/26 às 09:00 horas em Matão com 58 anos de idade.

Deixa o filho: Cícero, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 27/06/1967.

A Senhora: Dirce Conceição Gonçalves Roberto

Faleceu dia 05/01/26 às 07:45 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Laércio Aparecido Roberto e deixa o filho: Álvaro Donizetti c/c Maria de Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de São Carlos para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 09/12/1934.

O Senhor: Marcelo Pieri

Faleceu dia 05/01/26 às 04:15 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 57 anos de idade.

Era solteiro, filho de Antonio Pieri e Carmen Maiotto e deixa os irmãos: Giovani e Angela.

O sepultamento deu-se no dia 05/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 21/01/1968.

