O Senhor: José Bazzo
Faleceu dia 05/01/26 às 22:35 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 77 anos de idade.
Deixa a filha: Giovana, neta, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 06/01/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 19/19/1948.
A Senhora: Maria Aparecida da Silva
Faleceu dia 05/01/26 às 09:00 horas em Matão com 58 anos de idade.
Deixa o filho: Cícero, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 05/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 27/06/1967.
A Senhora: Dirce Conceição Gonçalves Roberto
Faleceu dia 05/01/26 às 07:45 horas em São Carlos com 91 anos de idade.
Era viúva do Sr. Laércio Aparecido Roberto e deixa o filho: Álvaro Donizetti c/c Maria de Fátima, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 05/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de São Carlos para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 09/12/1934.
O Senhor: Marcelo Pieri
Faleceu dia 05/01/26 às 04:15 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 57 anos de idade.
Era solteiro, filho de Antonio Pieri e Carmen Maiotto e deixa os irmãos: Giovani e Angela.
O sepultamento deu-se no dia 05/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 21/01/1968.
O Senhor: Camilo Gianvitorio
Faleceu dia 03/01/26 às 21:37 horas em São Carlos com 92 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Helena Cesário Gianvitorio e deixa a filha: Helenice Gianvitorio Bafuni c/c José Aparecido, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 04/01/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 18/09/1933.
O Senhor: Antonio Vicente
Faleceu dia 03/01/26 às 15:06 horas em São Carlos com 80 anos de idade.
Era solteiro e deixa sobrinha e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 04/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Cantinho Fraterno para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 22/07/1945.
O Senhor: Paulo Furlaneto
Faleceu dia 02/01/26 às 14:46 horas em São Carlos com 77 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Ivanilde Aparecida Meneghini Furlaneto e os filhos: João Batista Furlaneto c/c Regina Célia, Edson Furlaneto c/c Neusa, Rafael Furlaneto c/c Adriana, Ana Cláudia Furlaneto, Adriana Aparecida Furlaneto, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 03/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 25/01/1948.