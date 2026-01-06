Nova Funerária -

O Senhor: José Bazzo

Faleceu dia 05/01/26 às 22:35 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 77 anos de idade.

Deixa a filha: Giovana, neta, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 06/01/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 19/19/1948.

A Senhora: Maria Aparecida da Silva

Faleceu dia 05/01/26 às 09:00 horas em Matão com 58 anos de idade.

Deixa o filho: Cícero, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 27/06/1967.

A Senhora: Dirce Conceição Gonçalves Roberto

Faleceu dia 05/01/26 às 07:45 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Laércio Aparecido Roberto e deixa o filho: Álvaro Donizetti c/c Maria de Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de São Carlos para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 09/12/1934.

O Senhor: Marcelo Pieri

Faleceu dia 05/01/26 às 04:15 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 57 anos de idade.

Era solteiro, filho de Antonio Pieri e Carmen Maiotto e deixa os irmãos: Giovani e Angela.

O sepultamento deu-se no dia 05/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 21/01/1968.

O Senhor: Camilo Gianvitorio

Faleceu dia 03/01/26 às 21:37 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Helena Cesário Gianvitorio e deixa a filha: Helenice Gianvitorio Bafuni c/c José Aparecido, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/01/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/09/1933.

O Senhor: Antonio Vicente

Faleceu dia 03/01/26 às 15:06 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Era solteiro e deixa sobrinha e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 04/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Cantinho Fraterno para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1945.

O Senhor: Paulo Furlaneto

Faleceu dia 02/01/26 às 14:46 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ivanilde Aparecida Meneghini Furlaneto e os filhos: João Batista Furlaneto c/c Regina Célia, Edson Furlaneto c/c Neusa, Rafael Furlaneto c/c Adriana, Ana Cláudia Furlaneto, Adriana Aparecida Furlaneto, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 03/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/01/1948.

