domingo, 04 de janeiro de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

04 Jan 2026
O Senhor: Camilo Gianvitorio

Faleceu dia 03/01/26 às 21:37 horas em São Carlos com 92 anos de idade.Deixa viúva a Sr. Helena Cesario Gianvitorio e deixa a filha: Helenice Gianvitorio Bafuni c/c Jose Aparecido, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 04/01/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/09/1933.

 

O Senhor: Antonio Vicente

Faleceu dia 03/01/26 às 15:06 horas em São Carlos com 80 anos de idade.Era solteiro e deixa sobrinha e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 04/01/26 às 10:30 horas saindo o  féretro do(a) Cantinho Fraterno para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1945.

