O Senhor: Paulo Furlaneto

Faleceu dia 02/01/26 às 14:46 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Ivanilde Aparecida Meneghini Furlaneto e os filhos: João Batista Furlaneto c/c Regina Célia, Edson Furlaneto c/c Neusa, Rafael Furlaneto c/c Adriana, Ana Cláudia Furlaneto, Adriana Aparecida Furlaneto, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 03/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 25/01/1948.

O Senhor: Angelo Canafolha

Faleceu dia 02/01/26 às 08:30 horas em Matão com 89 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Lourdes Leme Canafolha e os filhos: Elza, Angelo, Mauro, Zilda, Edson, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 03/01/26 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/07/1926.

A Senhora: Eni Micochero Bullo

Faleceu dia 02/01/25 às 06:50 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Santo Bullo e deixa familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/01/25 às 17:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/03/1940

O Senhor: Antonio Aparecido Legoro (mais conhecido por Toninho)

Faleceu dia 02/01/26 às 01:27 horas em São Carlos com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Valnir Aparecida Zago Legoro e os filhos: Jeronimo Aparecido Legoro c/c Alexandra, Lucinaldo José Legoro c/c Yasmin, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 02/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/08/1956.

A senhora: Maria de Lourdes Kamimura

Faleceu dia 02/01/26 às 00:05 horas em Dourado com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Chiguero Kamimura e deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Araraquara.

O sepultamento deu-se no dia 02/01/26 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Velório da Funerária Almeida para o Cemitério São Bento.

Data de nascimento: 26/10/1935.

O Senhor: Cláudio Aparecido Copete Vigatti

Faleceu dia 01/01/26 às 21:26 horas em São Carlos com 56 anos de idade.

Deixa os filhos: Vitor Faria Vigatti, Lucas Faria Vigatti, os pais: Antonio José Vigatti, Irma Dolores Copete Vigatti, os irmãos: Clóvis Aparecido Vigatti e Silmara Aparecida Vigatti, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 02/01/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/10/1969.

A Senhora: Margarida Munhoz Rezende

Faleceu dia 31/12/25 às 21:57 horas em São Carlos com 77 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Antonio Batista Rezende, a filha Adriana Rezende, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/01/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/09/1948.

O Senhor: Clovis Lopes da Silva

Faleceu dia 31/12/25 às 13:35 horas em São Carlos com 67 anos de idade.

Era solteiro e deixa os filhos: Thiago Lopes da Silva c/c Roseli, Carlos Alberto da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 01/01/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/02/1958.

A Senhora: Eunice Biancheti Vieira

Faleceu dia 30/12/25 às 21:00 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Vieira Filho e deixa os filhos: Maria Luiza c/c Luiz José, Luiz c/c Sônia, José Carlos c/c Sandra, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 31/12/25 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 04/04/1932.

O Senhor: José Carlos Vintecinco

Faleceu dia 30/12/25 às 14:35 horas em Bocaina com 77 anos de idade.

Deixa as filhas: Tatiane, Leonardo, Ivan, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Araraquara.

O sepultamento deu-se no dia 31/12/25 às 10:15 horas saindo o féretro do(a) Velório da Funerária Almeida para o Cemitério São Bento.

Data de nascimento: 07/01/1948.

