O Senhor: José Carlos Vintecinco

Faleceu dia 30/12/25 às 14:35 horas em Bocaina com 77 anos de idade.

Deixa as filhas: Tatiane, Leonardo, Ivan, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Araraquara.

O sepultamento dar-se-á no dia 31/12/25 às 10:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório da Funerária Almeida para o Cemitério São Bento.

Data de nascimento: 07/01/1948.

 

O Senhor: Alexandre de Sá Macedo Ferreira Santos

Faleceu dia 29/12/25 às 17:50 horas em São Carlos com 51 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Mirian Rose de Sá Macedo, a filha: Iasmin Rose de Sá Macedo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/12/25 às 15:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/08/1974.

 

O Senhor: Gilberto Martins de Oliveira

Faleceu dia 29/12/25 às 16:45 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Eliete Martins de Oliveira e os filhos: Leandro Martins de Oliveira c/c Patrícia, Tatiana Martins de Oliveira Scarcelli c/c Ricardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 30/12/25 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/02/1955.

 

O jovem: Lucas Gabriel das Dores

Faleceu dia 29/12/25 às 16:30 horas em Itápolis com 19 anos de idade.

Era solteiro e deixa os pais: Alessandro das Dores e Tais Helena das Dores, irmãos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Lourenço do Turvo.

O sepultamento deu-se no dia 30/12/25 às 11:00 horas no Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

