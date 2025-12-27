27 Dez 2025 - 10h01 Por Da redação

Nova Funerária -

O Senhor: Antonio Carlos

Faleceu dia 26/12/25 às 22:00 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era filho de Armando Carlos e Emilia Pereira dos Santos Carlos, deixa sobrinhos, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 27/12/25 á partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/09/1946.

A Senhora: Joaquina Santos de Bem

Faleceu dia 26/12/25 às 17:05 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Jose Francisco dos Santos e deixa os filhos: Maria Francisca Cezário, Juvecina Francisca da Silva, Almezina Francisca dos S. Souza, Almeni Irmis, Solange Aparecida, Jose Carlos dos Santos, Elenildo Inacio dos Santos, Sebastião Carlos dos Santos, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 27/12/25 á partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/11/1937.

