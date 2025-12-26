Nova Funerária -

A Senhora: Maria Luiza Corrêa Ferraz

Faleceu dia 25/12/25 às 04:09 horas em São Pedro do Morrinho com 72 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. José Pereira Ferraz e os filhos: Silvia Helena c/c Antonio, Luiz Fernando, Cláudia Helena, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 25/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 10/03/1953.

A Senhora: Marisa do Carmo Sales de Oliveira

Faleceu dia 25/12/25 às 01:30 horas em São Carlos com 62 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Carlos de Oliveira e deixa os filhos: Robson, Débora, Emerson, Angelina, Igor, Maik, Jonatas, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/12/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/09/1963.

A Senhora: Elvira Giangrossi Escovar

Faleceu dia 24/12/25 às 20:44 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Escovar e deixa os filhos: Isabel Aparecida Escovar, Elizabeth de Fátima Escovar, Paulo Sergio Escovar c/c Elizabete, Gilberto Carlos Escovar c/c Inez, Alessander da C. Escovar, familiares

e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/12/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/10/1941.

O Senhor: Adão Sabino

Faleceu dia 24/12/25 às 06:20 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Anita Lucia Pereira Sabino e deixa as Irmãs, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/12/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz

Data de nascimento: 10/01/1954.

O Senhor: Henrique Paiola

Faleceu dia 24/12/25 às 03:30 horas em Matão com 53 anos de idade.

Era solteiro e deixa irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/12/25 às 13:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 25/04/1972.

O Senhor: Renildo Gomes dos Santos

Faleceu dia 23/12/25 às 13:28 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Tereza Alves dos Santos e os filhos: Sandra Cristina c/c Lucinaldo, Reginaldo c/c Neide, Simone c/c Leonardo, Rafael c/c Ingrid, Rogério, solteiro, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 24/12/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Avenida São Carlos, 918 Centro para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 24/11/1954

