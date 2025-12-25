Nova Funerária -

A Senhora: Marisa do Carmo Sales de Oliveira

Faleceu dia 25/12/25 às 01:30 horas em São Carlos com 62 anos de idade.Era viúva do Sr. Jose Carlos de Oliveira e deixa os filhos: Robson, Debora, Emerson, Angelina, Igor, Maik, Jonatas, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 25/12/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/09/1963.

A Senhora: Elvira Giangrossi Escovar

Faleceu dia 24/12/25 às 20:44 horas em São Carlos com 84 anos de idade.Era viúva do SR. João Escovar e deixa os filhos: Isabel Aparecida Escovar, Elizabeth de Fatima Escovar, Paulo Sergio Escovar c/c Elizabete, Gilberto Carlos Escovar c/c Inez, Alessander da C. Escovar, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 25/12/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/10/1941.

