Nova Funerária -

A Senhora: Hélia Abbade Sanches

Faleceu dia 22/12/25 às 16:25 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luiz Sanches Gomes e deixa a filha: Lilian Marli Sanches Abbade c/c Fábio Avelino da Silva, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 23/12/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 22/01/1937.

A Senhora: Mercedes Custodio Scarlato

Faleceu dia 22/12/25 às 08:40 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Scarlato e deixa a filha: Isabel Aparecida Scarlato Batissacco c/c Antonio Elzo Batissacco, netos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/12/2025 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/03/1941

