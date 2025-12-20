(16) 99963-6036
sábado, 20 de dezembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

20 Dez 2025
O Senhor: Antonio Pereira Fernandes (mais conhecido por Paçoca)

Faleceu dia 19/12/25 às 11:30 horas em Matão com 68 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Clarice Elisabete Pinto Fernandes e os filhos: Glete, Rodrigo, Ederson, Natane, Natiele, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/12/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 31/05/1957.

 

A Senhora: Irma Bortolani Bertolo

Faleceu dia 19/12/25 às 09:40 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Luiz Bertolo e deixa o filho: Sebastião Alexandre Bertolo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 19/12/25 às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/03/1939.

 

O Senhor: Antonio Ferreira da Silva (mais conhecido por Mineiro)

Faleceu dia 19/12/25 às 09:00 horas em São Carlos com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Geralda Ferreira da Silva Brito e os filhos: Amauri Ferreira da Silva c/c Bernadete, Almir Ferreira da Silva c/c Viviane, Valmir Ferreira da Silva c/c Vanda, Rosemeire Ferreira da Silva, familiares e

amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 20/12/25 às 14:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/11/1944.

 

O Senhor: Juventino Antonio Alves

Faleceu dia 17/12/25 às 15:05 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Joice e os filhos: Débora, Denise, Cleyton, Sabrina, Valdenilson, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/12/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/07/1962.

